Podcast Tonspur Wissen : Steht der Iran vor einer neuen Revolution?

Düsseldorf Zunächst sind im Iran Frauen und Studentinnen auf die Straße gegangen. Jetzt dehnen sich die Proteste aus. Wie reagiert die Staatsführung? Was macht der Westen und welche Chancen und Risiken gibt es? Antworten gibt es in der neuen Folge Tonspur Wissen

Kommt es im Iran zu einer Revolution? Sind die Proteste nachhaltig und bringen Sie Veränderungen für die Menschen? Viele Fragen sind offen und viele lassen sich auch nicht sicher beantworten. Das ist der Lauf der Geschichte. Wir gehen wissenschaftlich an dieses politische Thema. Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Dastan Jasim. Sie forscht am Leibniz-Institut für regionale und globale Studien in Hamburg zu kurdischen Fragen im Nahen Osten. In diesem Kontext engagiert sie sich auch für Menschenrechte.