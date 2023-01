Podcast Tonspur Wissen Wie ist es wirklich im Dschungel?

Wenn Reality-Stars im Dschungel sind, dann schalten Millionen in Deutschland ein. Mit Dschungel hat das allerdings nicht wirklich viel zu tun. Zumindest nicht mit dem echten Dschungel in dem Dr. Thomas Gerken schon war. Er ist Ausstellungsleiter im Museum König in Bonn und hat dort erst kürzlich eine Regenwaldausstellung eröffnet. Im Gespräch mit Ursula Weidenfeld erklärt er uns, wie der Dschungel in Wirklichkeit ist.