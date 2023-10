Podcast Tonspur Wissen Wie verändert sich unser Wortschatz?

Es gibt Worte in der deutschen Sprache die gab es vor 10 Jahren noch nicht oder man hat sich nicht getraut, sie zu sagen. Das Wort "geil" zum Beispiel. Ursula Weidenfeld ist rot geworden, als sie es zum ersten Mal gesagt hat. Heute gehört auch dieses Wort fast selbstverständlich zu ihrem Wortschatz. Warum das so ist, bespricht sie in der neuen Folge Tonspur Wissen mit Dr. Annette Klosa-Kückelhaus. Sie ist Leiterin des Programmbereichs "Lexikographie und Sprachdokumentation" am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.