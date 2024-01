Podcast Tonspur Wissen Wie krank ist Deutschland zum Start ins neue Jahr?

Viele sind aktuell krank. Allerdings haben es die Ärzte hier nicht mit einer Infektionswelle zu tun, sondern gleich mit dreien. RS-Viren, Corona und die klassische Grippe. Die Symptome oft ähnlich. Wie ist die Lage am Krankenbett und wie zuverlässig schützen uns in Zukunft die passenden Impfstoffe? Darüber spricht Ursula Weidenfeld in dieser Folge Tonspur Wissen mit Prof. Dr. Carsten Watzel. Er leitet am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund den Bereich Immunmodulation.