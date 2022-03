Podcast Tonspur Wissen : Welche Folgen hat das Wissenschafts-Embargo gegen Russland?

Düsseldorf Die Welt zeigt Russland die rote Karte. Auch die Welt der Wissenschaft. Was bedeutet das politisch - und welche Folgen hat es für die Erforschung der Probleme der Welt? Fragen an den Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaft, Matthias Kleiner.

Welche Folgen hat das Wissenschafts-Embargo für die Erforschung der Probleme der Welt? Das erörtern wir in dieser Episode von Tonspur Wissen mit Matthias Kleiner. Er ist Professor für Umformtechnik an der Technischen Universität Dortmund. Und er kennt sich im Wissenschaftsbetrieb aus wie kaum ein zweiter: Bis 2012 war er Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Seit 2014 ist er Präsident der Leibniz-Gemeinschaft – des Zusammenschlusses deutscher Spitzenforschungs-Institute.

