Podcast Tonspur Wissen Grippe, Corona und RSV - Warum trifft es uns diesen Winter so hart?

Überfüllte Kinderstationen in Krankenhäusern, hohe Krankenstände in Unternehmen und Institutionen und auch die Coronazahlen gehen wieder nach oben. In diesem Winter kommen Krankheiten von mehreren Seiten und Corona ist nicht mehr das einzige Problem. Warum ist das so? Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Prof. Sr. Gülsah Gabriel. Sie leitet am Leibnizinstitut für experimentelle Virologie in Hamburg die Abteilung virale Zoonosen und lehrt als Professorin an der tierärztlichen Hochschule in Hannover.