Podcast Tonspur Wissen Wie werde ich schlank?

Düsseldorf · In der Corona-Zeit und vielleicht auch jetzt an Karneval hat der ein oder andere ein bisschen zugelegt und will die Kilos wieder los werden. Andere haben ein größeres Problem. Sie sind krankhaft zu dick. Es braucht eine Strategie für die ganze Familie, sagt unsere Expertin in der aktuellen Folge "Tonspur Wissen".

23.02.2023, 17:00 Uhr

Von Michael Höing