Podcast Tonspur Wissen Wie bleibt der Darm gesund?

Düsseldorf · Im Darm wimmelt es von Bakterien. Das ist auch gut so, wenn die Mischung stimmt und möglichst viele "gute" Bakterien da sind. Wenn das Gleichgewicht nicht gut ist, gibt es Probleme mit der Gesundheit. Was man tun kann und wie weit die Forschung ist, erfahren Sie in dieser Folge "Tonspur Wissen".

12.01.2023, 17:00 Uhr

Von Michael Höing