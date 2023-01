Podcast Tonspur Wissen Wie entwickelt sich die politische Weltordnung?

Wer hat welche Macht in der Welt? Was steckt hinter dem Krieg in der Ukraine und was löst er aus? Wie werden sich die USA künftig politisch positionieren und welche Rolle spielt Europa? Ein zentraler Stellenwert werden südliche Staaten und Schwellenländer haben, prophezeit Prof. Dr. Nicole Deitelhoff im Gespräch mit Ursula Weidenfeld. Sie leitet das Leibniz-Institut Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung und lehrt an der Universität Frankfurt.