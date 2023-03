Podcast Tonspur Wissen Wie sinnvoll sind E-Scooter?

Düsseldorf · Sie stehen in den meisten größeren Städten an fast jeder Ecke. Manch einer findet sie unglaublich praktisch, andere stören sich nur an ihnen. E-Scooter zum leihen sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Sind Sie sinnvoll für die Mobilität der Zukunft?

30.03.2023, 17:00 Uhr

Von Michael Höing