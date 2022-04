Podcast Tonspur Wissen : Wie haben eigentlich die Dinosaurier gelebt?

Düsseldorf Sie kommen in Kinderbüchern als niedliche Zeitgenossen vor. Im Museum kann man sie manchmal auch in Originalgröße betrachten. Aber woher wissen wir eigentlich etwas über die verschiedenen Arten und Lebensweisen? Schließlich sind die Dinosaurier schon vor langer Zeit ausgestorben. Oder doch nicht?

Dinosaurier faszinieren schon kleine Kinder. Sie sind groß und stark und weil es sie so nicht mehr gibt, geben Sie viel Raum für die Fantasie. Ob in Büchern oder Filmen. Die wissenschaftliche Betrachtung sieht etwas anders aus. Viele Dinge kann man nur vermuten, weil es nicht ganz so viele Anhaltspunkte gibt. Und längst sind nicht alle Fakten bekannt. Dinosaurier haben viel mit Vögeln gemein. Heute geht man sogar davon aus, dass der Tyrannosaurus am Körper Federn hatte.