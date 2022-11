Podcast Tonspur Wissen : Wie lerne ich den Umgang mit Geld?

Düsseldorf Rechnungen hat niemand gern. Aber wenn einem der Finanzdschungel und die Ausgaben über den Kopf wachsen, braucht es Rat und Wissen. Wissen darüber, wie die Welt vom Geld funktioniert. Nicht selbstverständlich. Deshalb beschäftigt sich auch die Forschung mit dem Thema.

In der Schule lernt man viel und böse Zungen behaupten manchmal, es sei nicht immer das Richtige. Den Umgang mit Geld zum Beispiel. Im alltäglichen Erwachsenenleben ganz besonders wichtig, findet es im Schulunterricht nur wenig Beachtung. Steuererklärung, Altersvorsorge und Versicherungen. Themen, die einen kalt erwischen können. Wie lernt man das und warum ist es so schwierig? Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Monika Tröster. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen und dem deutschen Institut für Erwachsenenbildung. Sie forscht unter anderem über das Thema "finanzielle Grundbildung".

