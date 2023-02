Podcast Tonspur Wissen Wie können wir den grünen Kometen sehen?

Faszinationen am Sternenhimmel in diesen Tagen. Der grüne Komet ist bei besten Bedingungen mit bloßem Auge sichtbar. Was ist eigentlich ein Komet? Und was unterscheidet ihn von einem Asteroiden? Ursula Weidenfeld spricht in dieser Ausgabe von Tonspur Wissen mit PD Dr. Axel Schwope. Er leitet die Forschungsgruppe Röntgenastronomie am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam und lehrt an der Universität Potsdam.