Podcast Tonspur Wissen Warum sind Dialekte so wichtig?

In den 60er Jahren sind den Kindern in unseren Schulen noch die Dialekte abgewöhnt worden. Dat und Wat galt lang als ungebildet und die Sprache vom Dorf. Nun sind Dialekte wieder modern. Sind sie doch ein ganz klares Zeichen der eigenen Identität und der Herkunft. Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Dr. Albrecht Plewnia. Er leitet den Programmbereich "Sprache im öffentlichen Raum" am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.