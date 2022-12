Podcast Tonspur Wissen Wie funktioniert ein Feuerwerk?

Wenn an Silvester ins neue Jahr gefeiert wird, ist für viele das Feuerwerk ein fester Bestandteil. Raketen faszinieren nicht nur Kinder. Was in den bunten Kapseln eigentlich passiert und was man tun muss, damit eine Rakete ein prächtiges Bild an den Himmel malt, weiß Susanne Rehm-Taube. Im Gespräch mit Ursula Weidenfeld beschreibt sie die chemische Faszination. Sie ist Kuratorin für Chemie am Deutschen Museum in München.