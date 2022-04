Podcast Tonspur Wissen : Wie kann eine Jacke ein Handy aufladen?

Düsseldorf Klamotten müssen gut aussehen, sich gut anfühlen und vor allem im Winter auch noch warm halten. Die Ansprüche an moderne Kleidung werden aber wachsen. Forscher haben einen Stoff entwickelt, der mehr kann. Er wandelt die Körperwärme des Trägers in Energie um.

Der Energiebedarf steigt und steigt. Ständig ist irgendwo ein Akku leer. Zuhause können wir über die Stecksode aufladen und von unterwegs aus, in Zukunft vielleicht in der Jackentasche. Den Job der Powerbank könnte unsere Kleidung übernehmen.

Die Möglichkeiten die sich so ergeben, sind enorm. Was könnte man mit der Energie alles anstellen? Das Handy gleich in der Manteltasche laden, medizinische Geräte betreiben oder kühlen. Tragen wir vielleicht bald eine Jacke im Hochsommer, damit es angenehmer für uns ist?