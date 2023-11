Podcast Tonspur Wissen Wie gerecht sind Tests an der Schule und der Uni?

Vor allem bei heiß umkämpften Studienplätzen wie Jura oder Medizin sollen Tests schon einmal eine Vorauswahl treffen. Wer ihn besteht, könnte auch im Studium gute Noten schreiben. Gleichzeitig bieten private Unternehmen immer häufiger die entsprechende Vorbereitung an. Natürlich kostenpflichtig. Nicht jeder angehende Student kann sich einen Craskurs in Naturwissenschaften leisten. Sind solche Eignungsprüfungen deshalb vielleicht sogar ungerecht? Darüber spricht Ursula Weidenfeld in der neuen Tonspur Wissen - Folge mit Dr. Claudia Finger. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Ausbildung und Arbeitsmarkt am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Es ist Teil der Leibniz-Gemeinschaft.