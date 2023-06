Podcast Tonspur Wissen Können wir uns die 4-Tage-Woche leisten?

Düsseldorf · Es ist noch gar nicht so lange her, da war eine 6-Tage-Woche noch ganz normal und niemand hat sich beschwert. Gesund war sie trotzdem nicht. Nun arbeiten die meisten von uns für 5 Tage in der Woche und finden das eigentlich zu viel. Reichen 4 Tage Arbeit?

01.06.2023, 17:00 Uhr

Von Michael Höing