Podcast Tonspur Wissen Wozu brauchen wir Biobanken?

Biobanken – das klingt ein wenig nach Science-Fiction, ist an einigen Forschungsstellen der Welt aber gängige Praxis. In großen Gefrierschränken wird DNA von Pflanzen, Tieren oder Menschen aufbewahrt, um irgendwann wieder darauf zugreifen zu können. Ursula Weidenfeld hat sich im Bonner Museum Koenig die Biobank angeschaut und spricht mit ihren Gästen in dieser Tonspur-Folge über den Nutzen solcher Archivsysteme. Zu Gast sind Dr. Jonas Astrin, Biobank-Kurator am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (das Museum Koenig ist ein Forschungsmuseum der Leibniz-Gemeinschaft), und Dr. Veit Braun, Soziologe mit dem Schwerpunkt Biotechnologie, Natur und Gesellschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt.