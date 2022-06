Podcast Tonspur Wissen : Wie komme ich gestärkt aus dem Urlaub?

Düsseldorf Inflation, Ukrainekrieg und Corona. Das alles kann einen schon belasten und beschäftigen. Wir geben 5 Tipps um die eigene Resilienz zu stärken.

Seit 3 Jahren sind wir inzwischen im Dauerkrisenmodus. Die Pandemie, die noch nicht vorbei ist. Der Krieg der viele Fragen aufwirft und die Inflation, die uns das tägliche Leben nicht leichter macht, sondern teurer. Für viele von uns beginnt jetzt die Urlaubszeit und damit auch der Wunsch, sich neben der Erholung auch ein wenig stärker zu machen. Was kann ich tun um gegen die Dauerkrisen stand zu halten? Wir geben Tipps. Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Dr. Donya Gilan. Sie leitet den Bereich Resilienz und Gesellschaft am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz.