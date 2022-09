Podcast Tonspur Wissen : Was bedeutet der Tod der Queen für Großbritannien?

Was bedeutet der Tod der Queen für Großbritannien?

Düsseldorf Der Tod der Queen bewegt die Menschen auf der ganzen Welt. Wie groß ist der Einschnitt in Großbritannien und was bedeutet der Wechsel im Königshaus für die Politik?

Das die Queen mit 96 Jahren nicht mehr sehr lange Königin ist, haben sich viele schon gedacht. Und trotzdem traf die Todesnachricht sehr viele Menschen unverhofft. Die Monarchie hat in Großbritannien keine politische Bedeutung. Oder? Ist sie vielleicht doch ein Teil der Stabilität? Wie wird der Tod der Queen das Land verändern und welche Chancen und Risiken hat Charles III.? Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Prof. Dr. Magnus Brechtken. Er ist stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München.

Wie tickt Wladimir Putin? Wie verhindern wir künftig Pandemien? Was macht Instagram mit der Psyche? Und woher kommt die hohe Inflation? Im Podcast Tonspur Wissen spricht die Besteller-Autorin Ursula Weidenfeld mit Forscherinnen und Forschern aus ganz Deutschland über das, was gerade die Welt bewegt. Unser Versprechen: Mit Tonspur Wissen verstehen Sie mehr - und es wird Ihnen niemals langweilig.

Fragen und Feedback zum Podcast? Melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an tonspur@rheinische-post.de .

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.