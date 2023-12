Podcast Tonspur Wissen BONUS: Wie geht Podcasten über die Energiewende?

Gerade haben wir in Deutschland heftig über das Gebäude-Energiegesetz gestritten. Damit wollte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ursprünglich ein ziemlich wichtiges Projekt voranbringen: den Gebäudesektor zu dekarbonisieren. Wir heizen in Deutschland noch echt viel mit Gas und Öl. Wenn wir damit aufhören würden, hätten wir einen großen Schritt in Richtung Klimaneutralität gemacht. Wir müssten also Gas- und Ölheizungen durch Wärmepumpen oder Fernwärme ersetzen, die möglichst umweltfreundlich erzeugt wird.