Podcast Tonspur Wissen Wie funktioniert unser Geschmackssinn?

Zur Zeit gibt es in Deutschland einen Hype um die Geschmacksrichtung "Bitter". Gesund und trendy ist der Bereich unseres Geschmackssinns, der eigentlich vor giftigen Stoffen warnt. Auf der Zunge passiert viel, wenn wir essen. Auch der Geruchssinn trägt zum Geschmack bei. Wie kommt es aber dazu, dass wir manche Dinge mögen, andere aber ganz individuell eher nicht? Das bespricht Ursula Weidenfeld in der neuen Folge Tonspur Wissen mit Dr. Maik Behrens. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe "Geschmack- und Geruchsrezeptoren" am Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München (LSB).