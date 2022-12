Podcast Tonspur Wissen Wie überstehen wir die Weihnachtstage?

Kein Fest im Jahr birgt so viel Zündstoff wie Weihnachten. Jeder hat eine ganz klare Vorstellung davon, wie er die Tage verbringen möchte. Mal in Ruhe, mal mit Trubel. Jeder hat seine Kindheitserinnerungen und entsprechende Erwartungen. Doch ist Weihnachten oft auch das Fest, an dem die ganze Familie zusammen kommt. Eine echte Herausforderung. Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Dr. Donja Gilan. Sie leitet die Abteilung Resilienz & Gesellschaft am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz.