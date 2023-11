Podcast Tonspur Wissen Wieso vergessen wir manche Dinge?

Ein besonders schönes Erlebnis bleibt uns lange im Gedächtnis aber an den Namen eines früheren Kollegen können wir uns beim besten Willen nicht mehr erinnern. Welche Faktoren spielen beim Vergessen und in unserem Gedächtnis eine Rolle? Und wie kommt es eigentlich, dass wir uns im Nachhinein manche Erlebnisse schöner oder dramatischer zurück in das Gedächtnis rufen, als sie eigentlich waren. Darüber spricht Ursula Weidenfeld heute mit Prof. Dr. Albrecht Stroh. Er leitet passend zum Thema eine Arbeitsgruppe am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz.