Podcast Tonspur Wissen Wie Geschwister unseren Lebensweg beeinflussen können

Die Chancen für das Abitur oder gar ein Studium können größer sein, wenn ältere Geschwister gut in der Schule sind. Das haben Forscher herausgefunden. Dennoch bleibt das Verhältnis von Geschwistern sehr individuell. Forscher wissen auch noch nicht, wie sich ein Scheitern der älteren Geschwister auf die Jüngeren auswirkt. In Tonspur Wissen berichtet Elena Wittmann im Gespräch mit Ursula Weidenfeld über die Geschwisterforschung. Sie arbeitet und forscht am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg.