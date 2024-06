Podcast Tonspur Wissen Wie sinnvoll ist die Vier-Tage-Woche?

Wer heute einen neuen Arbeitsplatz sucht, kann sich mitunter zwischen verschiedenen Angeboten entscheiden. Immer mehr Arbeitnehmer schauen dabei auch auf die Arbeitszeit und hätten gerne mehr flexible Möglichkeiten. Die Vier-Tage-Woche gilt dabei als praktisches Modell um genügend Freizeit neben einem attraktiven Beruf zu ermöglichen. Wie sinnvoll ist sie für uns als Gesellschaft und wie zukunftsfähig ist dieses Arbeitszeitmodell? Darüber spricht Ursula Weidenfeld in dieser Woche mit Dr. Mattis Beckmannshagen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Das DIW ist Teil der Leibniz-Gemeinschaft. Er forscht zu den Themen Einkommensungleichheit und Entwicklung von Arbeitszeiten.