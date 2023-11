Podcast Tonspur Wissen Sollten wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer in der Gastronomie gelten?

Wer in diesen Tagen ins Restaurant geht, der zahlt nur sieben Prozent Mehrwertsteuer. Das sind Nachwirkungen der Pandemie. Die Gastronomie sollte so für größeren Schäden bewahrt werden. Jetzt läuft die Hilfe aus und ab Januar werden im Restaurant wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig. Die Branche ruft um Hilfe und spricht von einem bevorstehenden Massensterben an Betrieben. Zu Recht? Darüber spricht Ursula Weidenfeld in dieser Folge mit Prof. Dr. Friedrich Heinemann. Er arbeitet beim ZEW - Leibniz-Institut für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und leitet den Forschungsbereich Unternehmensbesteuerung und öffentliche Finanzwirtschaft.