Krieg in Israel Was einer Friedensforscherin Hoffnung macht

Baumgart-Ochse Ich habe diverse Hoffnungen. Eine Hoffnung ist, dass sich die Palästinenserinnen und Palästinenser in den besetzten Gebieten nicht diesem Hamas-Impetus anschließen, sondern ruhig bleiben und sich nicht auf diese Art von Kampf einlassen. Denn das ist nicht der Befreiungskampf Palästinas, was die Hamas da macht, das ist reiner Terror, das hilft niemandem und schon gar nicht der Zivilbevölkerung in Gaza, weil die sehenden Auges in diese Situation gebracht wurde durch die Hamas, das muss man ganz klar so sagen. Und ich hoffe sehr, dass in der Bevölkerung, vor allen Dingen in der West Bank und auch in der Führung der West Bank ein Bewusstsein davon herrscht, dass das keinem hilft und dass das auch nicht Palästina hilft.