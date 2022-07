Podcast Tonspur Wissen : Was kann ich gegen Hitze in der Wohnung tun?

Düsseldorf Die nächste Hitzewelle steht an. Nächste Woche wieder über 30 Grad bei uns. Was kann ich eigentlich machen, damit es mir in der Wohnung nicht zu heiß wird?

Wenn der Sommer sich von seiner heißen Seite zeigt, streichen wir auch in der Wohnung oft schnell die Segel. Dann ist es nicht nur draußen heiß, sondern auch in den eigenen vier Wänden. Vor allem im Schlafzimmer ist das besonders lästig, weil die Nächte dann manchmal sogar unerträglich werden. Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Dr.-Ing. habil. Regine Ortlepp. Sie ist Leiterin des Forschungsbereiches gebaute Umwelt - Ressourcen und Umweltrisiken am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden.

Tonspur Wissen - endlich die Nachrichten verstehen!

Wie tickt Wladimir Putin? Wie verhindern wir künftig Pandemien? Was macht Instagram mit der Psyche? Und woher kommt die hohe Inflation? Im Podcast Tonspur Wissen spricht die Besteller-Autorin Ursula Weidenfeld mit Forscherinnen und Forschern aus ganz Deutschland über das, was gerade die Welt bewegt. Unser Versprechen: Mit Tonspur Wissen verstehen Sie mehr - und es wird Ihnen niemals langweilig.

Tonspur Wissen ist eine Gemeinschaftsproduktion der Rheinischen Post und der Leibniz-Gemeinschaft.

Fragen und Feedback zum Podcast? Melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an tonspur@rheinische-post.de.

