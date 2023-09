Podcast Tonspur Wissen Können Tiere sprechen?

Im Tierreich werden Absprachen getroffen. Wenn es zum Beispiel um die Jagd geht. Aber wie geht das mit der Kommunikation untereinander. In der freien Wildbahn verläuft es anders, als bei Haustieren. Sagt Prof. Dr. Mirjam Knörnschild. Sie forscht unter anderem in diesem Bereich und das vor allem bei den Fledermäusen. Aber auch für Katzenliebhaberin und Moderatorin Ursula Weidenfeld hat sie spannende Ergebnisse aus der Forschung. Sie arbeitet im Naturkundemuseum in Berlin. Dem Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodervisitätsforschung. Außerdem ist sie Professorin für Evolutionäre Ethologie an der Humboldt-Universität Berlin.