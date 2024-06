Podcast Tonspur Wissen Was taugen Bewertungen im Internet?

Früher hat ein Mitarbeiter in einem Fachgeschäft einem den besten Fernseher empfohlen und den hat man dann auch gekauft. Inzwischen durchforsten immer mehr stunden- oder gar tagelang das Internet nach Bewertungen. Immer auf der Suche nach dem besten Produkt zum perfekten Preis. Aber wie seriös ist es, wenn ein Staubsauger nur fünf Sterne hat? Rebecca Janßen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im ZEW, dem Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Sie erklärt Ursula Weidenfeld in dieser Folge "Tonspur Wissen", wie Bewertungen im Netz zustande kommen und wie aussagekräftig sie sind. Und ja, sie selbst schaut auch nach den Bewertungen, wenn sie ihren Urlaub bucht.