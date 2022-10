Podcast Tonspur Wissen : Wie sieht der Weizen der Zukunft aus?

Düsseldorf Es war ein langer, trockener Sommer. Was wächst demnächst auf Deutschlands Feldern, wenn das so weitergeht? Antworten von Andreas Graner, Biochemiker und Pflanzengenetiker.

Zu wenig Wasser, zu viel Hitze - das setzt den Pflanzen zu. In diesem Jahr ist die Ernte in vielen Regionen sehr schlecht gewesen. Wie lange werden Weizen, Gerste, Hafen und Roggen in Deutschland überhaupt noch wachsen? Kann man sie widerstandsfähiger gegen Trockenheit machen oder wird man in Deutschland in Zukunft Hirse und Kichererbsen anbauen?