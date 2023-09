Paleo-Ernährung Wie gesund haben sich Steinzeitmenschen wirklich ernährt?

Kindler Nein, zu wissen, wann denn die Tiere an welchem Ort auf ihren Routen sind, wo gute Gelegenheiten sind, die Tiere zu jagen - an Wildwechseln, an Flussübergängen, an Furten oder an Engstellen in der Landschaft -, das können wir den Leuten schon zutrauen. Die topografische Lage archäologischer Fundstellen legt das auch nahe. Das meine ich auch mit den kognitiven Fähigkeiten und dem Wissen über Landschaften, das Menschen errungen haben müssen, um erfolgreich zu sein. Das setzt alles dies voraus. Die kennen das Gebiet, in dem sie leben, sehr gut und auch die Tiere, die darin leben und was die da machen.