Podcast Tonspur Wissen Wie können wir die Insekten schützen?

Wer im vergangenen Jahr ein gut gebuchtes Insektenhotel im Garten hatte, der hat schon viel richtig gemacht und sollte auch in diesem Jahr wieder viele Gäste haben. Doch vor allem die Insektenhotels aus dem Supermarkt sind oft nicht besonders gut. Was brauchen Insekten eigentlich um sich wohl zu fühlen? Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Prof. Dr. Thomas Schmitt. Er leitet das Senckenberg Deutsche Entomologische Institut in Müncheberg (Brandenburg). Das Institut gehört zur Leibniz-Gemeinschaft. Und wer keine Insekten mag: Wenn man eine Motte einfach Nachtfalter nennt, klingt es schon gar nicht mehr so unangenehm.