Podcast Tonspur Wissen Sind Streiks schlecht für die Wirtschaft?

Ein Einkauf im Supermarkt ist ungewöhnlich teuer. Eine Inflation von 7 Prozent in 2022 und dieses Jahr sieht es trotz Staatshilfen nicht viel besser aus. Gleichzeitig toben Kämpfe zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Die Lohnforderungen sind rekordverdächtig. Ist das gerechtfertigt und was bedeuten hohe Tarifabschlüsse für die Inflation? Darüber spricht Ursula Weidenfeld in dieser Tonspurfolge mit Prof. Dr. Oliver Holtemöller. Er ist stellvertretender Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) und lehrt Volkswirtschaft an der Universität Halle.