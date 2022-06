Podcast Tonspur Wissen : Kommt der Crash an den Finanzmärkten?

Kommt der Crash an den Finanzmärkten?

Düsseldorf Die Prognosen in der Wirtschaft sehen düster aus. Kurse werden schwächer und die Hoffnung auf baldige Besserung schwindet. ifo-Chef Clemens Fuest erklärt im Gespräch mit Ursula Weidenfeld, warum Corona der Grund dafür ist, dass es uns wirtschaftlich nicht noch schlechter geht.

Der Wirtschaft fehlt aktuell Perspektive, Sicherheit und Arbeitskraft. Nach Corona läuft der Ukraine-Krieg und damit die Ungewissheit, wie der Winter wird und wieviel Gas die Industrie bekommt. Dazu kommt ein massiver Fachkräftemangel. Auch in der Politik sind die Zeiten stürmisch. Die Ampel in Berlin macht neue Schulden und versucht die schwierige wirtschaftliche Lage aufzufangen. Ursula Weidenfeld im Gespräch mit dem Chef des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung an der Universität München Clemens Fuest.