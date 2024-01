Podcast Tonspur Wissen Wie war Hitler privat?

Fast jeder kennt die Bilder eines unbeschwert lebenden Adolf Hitlers mit Alpenpanorama und viel Grün im Hintergrund. Wenn Hitler auf dem Obersalzberg war, mussten die Bilder eine Spur privater sein. Vor allem zu Beginn des Nationalsozialismus. Welche Rolle spielte die Idylle in den Alpen für Hitler und die Propaganda? Was passierte nach dem Krieg mit dem Obersalzberg und was kann man dort heute noch von damals sehen? Darüber spricht Ursula Weidenfeld in der neuen Folge Tonspur Wissen mit Dr. Sven Keller. Der Historiker vom Leibniz-Institut für Zeitgeschichte München leitet die Dokumentation am Obersalzberg.