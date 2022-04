Podcast Tonspur Wissen : Was bringt uns smarte Kleidung?

Düsseldorf Klamotten müssen gut aussehen, sich gut anfühlen und vor allem im Winter auch noch warm halten. Die Ansprüche an moderne Kleidung werden aber wachsen. Forscher haben einen Stoff entwickelt, der mehr kann. Er wandelt die Körperwärme des Trägers in Energie um.

Der Energiebedarf steigt und steigt. Ständig ist irgendwo ein Akku leer. Zuhause können wir über die Steckdose aufladen. Von unterwegs aus in Zukunft vielleicht über die Jackentasche. Den Job der Powerbank könnte unsere Kleidung übernehmen. Denn Forscher arbeiten an Stoffen, die Energie aus unserer Körperwärme gewinnen.

Die Möglichkeiten, die sich so ergeben, sind enorm. Was könnte man mit der Energie alles anstellen? Das Handy gleich in der Manteltasche laden, medizinische Geräte betreiben oder kühlen? Tragen wir vielleicht bald eine Jacke im Hochsommer, damit es angenehmer für uns ist?

Dr. Jonathan Plentz forscht am Leibniz-Institut für photonische Technologien in Jena. Sein Hauptfachgebiet ist die Realisierung energieautonomer Systeme.

Tonspur Wissen - endlich die Nachrichten verstehen!

Wie tickt Wladimir Putin? Wie verhindern wir künftig Pandemien? Was macht Instagram mit der Psyche? Und woher kommt die hohe Inflation? Im Podcast Tonspur Wissen spricht die Besteller-Autorin Ursula Weidenfeld mit Forscherinnen und Forschern aus ganz Deutschland über das, was gerade die Welt bewegt. Unser Versprechen: Mit Tonspur Wissen verstehen Sie mehr - und es wird Ihnen niemals langweilig. Abonnieren Sie den Podcast jetzt in Ihrer Podcast-App!

Tonspur Wissen ist eine Gemeinschaftsproduktion der Rheinischen Post und der Leibniz-Gemeinschaft.

Fragen und Feedback zum Podcast? Melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an tonspur@rheinische-post.de.

