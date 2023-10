Podcast Tonspur Wissen Woher kommt der Hass im Nahen Osten?

Wer kämpft für welche Ziele und wie könnte es eine Lösung im seit viele Jahren schwelenden Nahost-Konflikt geben? Nach den jüngsten Ereignissen in Israel scheint es, als gäbe es keine Chance auf Gespräche oder gar Frieden. Welche Rolle spielen Nachbarstaaten und worin ist der Konflikt eigentlich begründet? Viele Fragen zu einem schwierigen Thema. Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Dr. Claudia Baumgart-Ochse. Sie leitet den Programmbereich III "Transnationale Politik" am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main.