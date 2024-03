Podcast Tonspur Wissen Was bedeuten Steinreihen auf dem Boden der Ostsee?

Forscher des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung haben bei der Kartierung des Meeresbodens der Ostsee eine Steinreihe gefunden. Mehrere Steine, auffällig aufgereiht. Schnell wussten sie, dass es sich um einen sensationellen Fund handelt. Alleine konnte Dr. Jacob Geersen die drängenden Fragen allerdings nicht beantworten. Er holte sich Hilfe in der Archäologie. Schnell war klar: Der Fund ist sensationell. Über diesen Fund, die Forschungsarbeit und die Bedeutung spricht Ursula Weidenfeld in dieser Folge Tonspur Wissen mit eben Dr. Jacob Geersen aus Warnemünde und mit dem Archäologen Dr. Harald Lübke der am Leibniz-Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in Schleswig forscht.