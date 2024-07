Podcast Tonspur Wissen Sommer mit Tonspur Wissen - Wieviel Geld braucht die Liebe?

Tonspur Wissen macht eine kleine Sommerpause. Bis Ende August hört Ihr hier unsere Lieblingsgespräche aus drei Jahren Tonspur Wissen. Und heute geht es um Geld. Geld heiratet Geld. So sagt es der Volksmund. Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen den wirtschaftlichen Verhältnissen und der Stabilität einer Ehe? Was führt zur Krise und wie sehr binden Kinder eine Partnerschaft? Über Ehe, Liebe und Heirat spricht Ursula Weidenfeld in dieser Tonspurfolge ganz un-emotional mit Prof. Helmut Rainer. Er leitet das Zentrum für Arbeitsmarkt- und Bevölkerungsökonomik am Münchner ifo-Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung.