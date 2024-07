Podcast Tonspur Wissen Warum werden immer weniger Kinder geboren?

Nach der Schule eine Ausbildung machen oder studieren, dann heiraten und viele Kinder bekommen. Ein Lebensplan, der immer häufiger nicht auf Gegenliebe stößt. In Deutschland entscheiden sich immer häufiger junge Paare gegen viele Kinder. Das ist allerdings nicht in allen Bevölkerungsschichten so, erklärt Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger. Die Soziologin ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, einem Institut innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft.