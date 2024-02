Podcast Tonspur Wissen Was hilft gegen Hass im Internet?

Hasskommentare im Internet sind strafbar. Nur weil man in seiner Wortwahl und dem Inhalt "lediglich online" über Stränge schlägt, ist es nicht straffrei. Auch nicht, wenn man anonym postet. Rassismus taucht zum Beispiel immer wieder auf, obwohl die Seitenbetreiber längst technische Mittel einsetzen, um sie rechtzeitig zu erkennen und zu löschen. Wie groß ist das Problem von Hass in sozialen Netzwerken und wie kann man das Problem in den Griff bekommen. Ursula Weidenfeld im Gespräch mit Raphaela Andres. Die Volkswirtin ist Mitarbeiterin im ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Sie forscht im Bereich der Digitalen Ökonomie.