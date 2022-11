Podcast Tonspur Wissen Warum feiern wir den Advent?

Düsseldorf · Am Sonntag ist der erste Advent und ganz selbstverständlich zünden wir dann jede Woche ein weiteres Licht an. Welche Bedeutung hat die Zeit vor Weihnachten und wer spielt welche Rolle an Weihnachten selbst?

24.11.2022, 17:00 Uhr

Von Michael Höing