Podcast Tonspur Wissen Wie geht es den ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland?

Es sind überwiegend Frauen und Kinder die aus der Ukraine seit Kriegsbeginn zu uns nach Deutschland gekommen sind. Vieles läuft anders als bei den Flüchtlingen von 2015/2016. Aber läuft es auch besser? Wie steht es um die Integration, vor allem am Arbeitsmarkt. Ursula Weidenfeld spricht in dieser Ausgabe von Tonspur Wissen mit Dr. Yvonne Giesing und Dr. Tetjana Panchenko. Beide arbeiten am ifo Zentrum für internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung. Das ifo-Institut ist das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München.