Podcast Tonspur Wissen : Wie wirkt sich Ernährung auf unsere Entscheidungen aus?

Düsseldorf Macht Schokolade wirklich glücklich? Verändert sich unsere Psyche bei bestimmten Lebensmitteln? In Tonspur Wissen spricht Ursula Weidenfeld mit der Psychologin und Hirnforscherin Soyoung Q Park.

Mehr Kohlenhydrate oder mehr Proteine. Auf die Erfolge bei einer Diät hat diese Entscheidung sicherlich Einfluss. Aber wie sieht es bei unseren Entscheidungen aus? Reagieren wir anders, wenn wir proteinreich gefrühstückt haben? Macht uns Schokolade wirklich glücklich? Der Einfluss von Ernährung auf unsere Psyche, ist Thema bei Tonspur Wissen. Ursula Weidenfeld im Gespräch mit der Psychologin und Hirnforscherin Soyoung Q Park. Sie leitet die Abteilung "Neurowissenschaft der Entscheidung und Ernährung" am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam.

