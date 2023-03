Podcast Tonspur Wissen Wie gefährlich ist die Vogelgrippe?

Die Vogelgrippe taucht immer mal wieder in den Schlagzeilen auf und die Virusform H5N1 ist einigen durchaus bekannt. Bislang hat sich das Virus auf Vögel beschränkt. Nun sind auch Säugetiere und sogar Menschen betroffen. Im Gespräch mit Ursula Weidenfeld nimmt uns Dr. Oliver Krone die Angst. Er leitet die Abteilung Parasitologie und Toxikologie am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin.