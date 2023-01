Podcast Tonspur Wissen Was ist so schwierig am Bundesverteidigungsministerium?

Nach Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer und Christine Lamprecht macht es jetzt wieder ein Mann. Boris Pistorius soll das wichtige aber wohl auch gleichzeitig schwierige Amt des Bundesverteidigungsministers übernehmen. Was ist so schwierig an dieser Aufgabe und wo liegen die Fallstricke zwischen Truppe und Politik? Das Sondervermögen für die Zeitenwende macht die Arbeit an der Spitze der Verteidigung nicht unbedingt einfacher. Das sagt auch Dr. Niklas Schörnig im Gespräch mit Ursula Weidenfeld. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und Experte für Verteidigungsstrategien.