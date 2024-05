Podcast Tonspur Wissen Ein Grund zum Feiern? Das Grundgesetz hat Geburtstag

Die Bundesrepublik feiert 75. Geburtstag und dem Ereignis widmen wir in Tonspur Wissen einen Themenschwerpunkt in diesem Mai. Und natürlich gehört das Grundgesetz zu den Eckpfeilern unserer Demokratie. Wird es zurecht gefeiert? Was unterscheidet sie von anderen Verfassungen im 20. Jahrhundert? Ursula Weidenfeld beleuchtet das spannende Kapitel unseres Landes mit Prof. Dr. Andreas Wirsching. Er ist Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München. Es ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.